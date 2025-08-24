Juve Parma, Cuesta: «Abbiamo avuto tanti spunti, ma siamo mancati su quell'aspetto» - Calcio News 24

Le dichiarazioni di Cuesta, tecnico crociato, dopo quella che è stata la partita di Serie A Juve Parma

Ai microfoni di DAZN, l’allenatore Cuesta ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Juve Parma di Serie A.

COSA PORTARSI DIETRO – «Sapevamo che oggi era difficile contro una squadra straordinaria. Dovevamo giocare una partita organizzata in cui dovevamo aspettare i momenti. Abbiamo avuto alcuni momenti dove avevamo la possibilità di.. Ma non siamo riusciti. Dovevamo gestirne altri. Mi porto via tanti spunti a livello globale, ma siamo in un percorso di crescita, siamo all’inizio e dobbiamo crescere. Questo sarà il nostro focus».

INFORTUNI – «Gli eventi non puoi controllarli ma puoi controllare come reagisci. Vogliamo rappresentare bene il Parma e essere competitivi ogni partita».

MOMENTI DELLA PARTITA DOPO IL GOL DELLA JUVE – «Abbiamo avuto la possibilità di avere di più la palla, siamo riusciti a progredire ed essere più compatti. A volte non riesci per la bravura dell’avversario e diverse circostanze. Siamo stati più compatti nella metà campo avversario ma l’espulsione di Cambiaso doveva darci la possibilità di attaccare di più. Invece abbiamo concesso il 2-0 e quello è stato il momento definitivo».

FUORIGIOCO PRIMA DELL’ANGOLO DELLA JUVE – «Ero focalizzato sul dare energia ai ragazzi, su come fare meglio nei 30′ ancora di partita».

PARTITA DOPO L’ESPULSIONE DI CAMBIASO – «Devo rivederla, direi qualcosa senza obiettività».

PARTITA PERFETTA IN 50′ – «Non direi una partita perfetta. Nel gioco basso siamo stati organizzati, anche con tanta concentrazione in situazioni in cui non è facile. La gestione della palla in questi 50′ doveva essere migliore. Il processo della palla ci doveva aiutare di più ad essere nella metà campo avversaria. Ci sono momenti di difficoltà, ma la squadra deve reagire e non deve avere alibi. Deve fare il meglio possibile».

PELLEGRINO – «Ci ha dato tempo, lavoro, la possibilità di progredire come squadra quando recuperavamo palla, anche senza palla. Mi aspetto da lui come da tutti esprimersi al massimo ogni, crescere e avere grandi prestazioni e ottimi risultati».