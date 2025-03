Como, Cunha su Fabregas: «Lui mi ha messo in quella posizione e ho scoperto una cosa. Sulla stagione dico...»

Il giocatore del Como Cunha ha voluto rilasciare qualche dichiarazione tra Nazionale e sulla stagione che sta facendo in Lombardia

LE PAROLE – «È andata così. È vero che è un po’ meno bello, ma il calcio è anche questo, a volte si deve prendere quello che si può e bisogna sempre stare sul pezzo e farsi trovare pronti per ogni piccola o grande occasione. Mai avrei pensato di poter giocare più basso. È stata un’intuizione di Fabregas, durante l’allenamento ha visto che anche da esterno mi piaceva andare ‘dentro’. Magari con un’altra squadra e un altro allenatore non avrebbe funzionato. Ma con il Como è andata bene. Forse era destino. La prima volta che ho giocato a centrocampo, a Genova, ho segnato il mio primo gol in Serie A. Comunque il mio istinto è attaccare. E mi piace calciare in porta. Nazionale? Voglio fare bene»