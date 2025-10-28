Curva Nord Inter, arriva il comunicato della tifoseria nerazzurra in vista di Inter Fiorentina. La situazione - Calcio News 24

Curva Nord Inter: ritorno al Meazza con Inter-Fiorentina. Ecco il comunicato nerazzurro. La situazione

Dopo un lungo periodo di assenza dai cori e dagli striscioni, la Curva Nord dell’Inter tornerà finalmente a tifare a pieno regime. La storica area dello stadio Meazza, spesso cuore pulsante della passione nerazzurra, sarà animata domani sera in occasione di Inter-Fiorentina dai gruppi organizzati, che hanno annunciato il loro ritorno con un comunicato ufficiale. Dopo le restrizioni imposte a seguito dell’inchiesta “Doppia Curva”, i tifosi torneranno a esprimere la loro passione con striscioni, bandiere e colori, segnando una nuova fase per il tifo organizzato interista.

Il messaggio dei gruppi sottolinea la volontà di ripartire con un rinnovato senso di appartenenza. Per l’occasione, tutti i gruppi storici della Nord si riconosceranno dietro un unico striscione, “Secondo Anello Verde Milano”, che richiama il settore dello stadio da loro abitualmente occupato. Si tratta di una scelta simbolica, che non annulla le singole identità dei gruppi: ciascuno manterrà autonomia e tradizioni, ma si riconoscerà in un’unità ritrovata, pronta a sostenere la squadra con forza e fierezza.

L’obiettivo dichiarato è tornare a sostenere l’Inter in Italia e in Europa, mostrando attaccamento alla maglia e partecipazione attiva alle partite. I tifosi della Nord vogliono ripristinare quel clima passionale che aveva caratterizzato la curva per anni, rendendo nuovamente visibile la loro presenza non solo con cori e tamburi, ma anche attraverso l’esposizione dei drappi storici e dei simboli del tifo.

Il comunicato ufficiale

Nel testo diffuso dai gruppi organizzati si legge: «Dopo un lungo periodo, caratterizzato da restrizioni che ci hanno privato di striscioni, bandiere e colori, Inter-Fiorentina segna il nostro ritorno al Meazza. Con rinnovato senso di appartenenza, torniamo a esporre i nostri drappi, ponendo fine a mesi di limitazioni che hanno inciso profondamente sull’espressione genuina e passionale del tifo organizzato interista.

“Secondo Anello Verde Milano” sarà lo striscione comune dietro cui tutti i gruppi storici si riconosceranno, preservando però autonomia e identità proprie. Sotto questo nome, ogni gruppo continuerà a portare avanti la propria storia e le proprie tradizioni. È una scelta che sottolinea la volontà di ripartire uniti, senza rinunciare alle singole anime che compongono il nostro movimento ultras. Torniamo allo stadio più uniti che mai, per sostenere ciò che ci è più caro: la nostra maglia, la casacca nerazzurra per cui combattiamo a testa alta, con fierezza, a San Siro, in Italia e in Europa».

Con questo ritorno, la Curva Nord si prepara a ridare colore, energia e passione al Meazza, segnando un momento importante nella storia recente dei tifosi nerazzurri.

QUI: TUTTE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A