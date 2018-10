Juventus, la contestazione della Curva Sud nei confronti della società

Gli ultras della Juventus hanno contestato fortemente la società bianconera in seguito alla chiusura della Curva Sud

La contestazione operata dai Drughi juventini non ha a che vedere con le prestazioni impeccabili della squadra. Riguarda invece quanto successo fuori dal campo, con la squalifica della Curva Sud della Juventus in seguito ai cori discriminatori nei confronti del Napoli e di Koulibaly. Gli ultras hanno esposto alcuni striscioni fuori dall’Allianz Stadium nei quali accusano la società di odiare “la sua gente”. La mancanza di tutela lamentata si è anche spostata sui mancati provvedimenti per i frequenti insulti sulla tragedia dell’Heysel.