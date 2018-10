Buone notizie per il futuro del Milan: tra i candidati al Trofeo Kopa 2018 troviamo gli Under 21 Cutrone e Donnarumma

France Football ha rilasciato in data odierna la lista dei 30 candidati al Pallone d’Oro e la lista delle 15 candidate al Pallone d’Oro femminile. Nessun italiano/a presente in entrambe le liste. Ma l’Italia si può consolare. Infatti nella terza lista riservata ai migliori talenti dell’Under 21, compaiono ben due giovani ragazzi italiani ed entrambi targati Milan. Stiamo parlando del difensore Patrick Cutrone e del portiere Gianluigi Donnarumma.

Il trofeo intitolato al francese Raimond Kopa, è riservato solamente ai giovani calciatori Under 21 ed è una novità di quest’anno. Buone notizie quindi per Gennaro Gattuso che dopo il bel periodo in Serie A e in Europa League, condito da ben 3 vittorie di fila contro Sassuolo, Olympiacos e Chievo Verona, potrà ora vantarsi di avere all’interno della propria squadra due piccoli gioiellini che concorrono alla vittoria del Pallone d’Oro U21.