Cutrone torna in Italia? Parma ed Udinese pensano all’attaccante: i dettagli

Patrick Cutrone potrebbe tornare in Serie A: Parma ed Udinese pensano all’attaccante che ha lasciato la Fiorentina qualche settimana fa

Patrick Cutrone torna in Italia? Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio l’ex attaccante della Fiorentina, tornato al Wolverhampton qualche settimana fa, potrebbe finire al Parma, club molto interessato all’attaccante.

L’ex Milan inoltre piace molto anche all’Udinese che, oltre Llorente ormai in dirittura dal Napoli potrebbe decidere di rinforzare il reparto offensivo con un altro innesto. Per dare il via libera per la partenza di Cutrone, il Wolverhampton sta aspettando che prenda il permesso di lavoro Willian José.