Dal chiarimento di Boston al mercato. L’Atalanta darà carta bianca a Gasperini?

L’Atalanta si prepara ad affrontare quello che sarà il mercato invernale, ma Gasperini dipenderà su ogni decisione?

Il mercato è sempre un contesto che deve essere collaudato, soprattutto per quanto concerne l’intesa. L’Atalanta aveva bisogno di chiarire soprattutto anche dal punto di vista degli obiettivi (seguendo la logica di Gasperini), e così è stato fatto.

Pagliuca è disposto ad investire per dare a Gasperini giocatori già pronti, ma solo in quei pochi punti dove si necessita un vero e proprio intervento: la base della squadra è considerata ottima ad eccezione degli esuberi. Serve una rosa numericamente giusta e non troppo lunga, e si attuerà tale procedura: per acquistare (le richieste del mister di Grugliasco si basano su esterni e attaccanti) bisogna vendere. Carta bianca? Si, ma senza esagerare: visto che il lavoro della società fatto in estate ha portato risultati.