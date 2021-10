Dal Pino sulla Supercoppa: «Colloqui in corso, abbiamo due date»

Paolo Dal Pino in un’intervista ha parlato delle possibili date della Supercoppa tra Juventus e Inter

Non c’è ancora una data per la finale di Supercoppa italiana tra Inter e Juventus. A confermarlo è Paolo Dal Pino, che in un’intervista a Radio rai ha spiegato:

LE PAROLE – «Non è ancora definito. Abbiamo due date, il 22 dicembre e il 5 gennaio. Stiamo parlando coi rappresentanti dell’Arabia Saudita. Abbiamo un contratto con loro per cui dovremmo giocarla lì. Loro non avevano esercitato l’opzione per giocare lì quest’anno, ora ci chiedono di farlo. Dal nostro punto di vista è fondamentale onorare il contratto e tutto quel che ci consente di valorizzare la competizione è positiva. Se ne sta occupando il nostro amministratore delegato, sono certo a breve avremo una soluzione».