Dalla quarta divisione inglese (la League Two) alla Champions League: Liverpool e City su Will Wright del Salford!

Il talento di Will Wright, giovanissimo attaccante del Salford City, sta accendendo l’interesse dei top club della Premier League. A soli 17 anni, il bomber inglese è al centro di una serrata competizione di mercato tra Liverpool e Manchester City, con altri club come Arsenal, Brentford, Leicester City e Burnley pronti a inserirsi.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il Liverpool avrebbe già presentato un’offerta ufficiale, mentre il Manchester City – sempre molto attento ai giovani prospetti inglesi – sarebbe pronto a rilanciare con una proposta da oltre 100.000 sterline più bonus. Un investimento importante per un calciatore che, nella scorsa stagione, ha segnato più di 50 gol a tutti i livelli con il Salford.

Will Wright, descritto dagli addetti ai lavori come un attaccante rapido, tecnico e con grande fiuto del gol, ha vissuto un’ascesa sorprendente. Fino a due anni fa militava in club dilettantistici come Euxton Villa e AFC Fylde, prima di approdare al Salford City, club di League Two co-proprietà delle leggende del Manchester United Gary Neville e David Beckham.

Il giovane ha debuttato in prima squadra lo scorso gennaio in FA Cup contro il Manchester City, mettendosi subito in evidenza. Attualmente è al secondo anno del suo contratto da studente con il club, ma il salto nei grandi palcoscenici sembra ormai imminente.

Fonti vicine al giocatore riferiscono che Wright avrebbe una preferenza per il Liverpool, opzione che metterebbe i dirigenti del Salford di fronte a una scelta difficile: cedere il proprio talento a uno dei grandi rivali cittadini o attendere un’offerta ancora più vantaggiosa.

Con il mercato estivo entrato nel vivo, il nome di Will Wright si candida a essere uno dei più caldi. La sua possibile partenza segna un passaggio simbolico: da una squadra di quarta divisione al sogno Champions League.