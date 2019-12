Dalla Spagna: Vidal resta al Barcellona, niente Inter

Dalla Spagna sono sicuri: Vidal resta al Barcellona. Il centrocampista cileno non si trasferirà all’Inter a gennaio

Arturo Vidal non lascerà il Barcellona durante il mercato di gennaio. È quanto filtra dalla Spagna, come riporta Catalunya Radio: il centrocampista cileno è considerato una pedina importante nella rosa di Ernesto Valverde.

Niente da fare per l’Inter, dunque. La dirigenza nerazzurra, tuttavia, non mollerà facilmente la presa per regalare un rinforzo di assoluto valore al tecnico Antonio Conte.