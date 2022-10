Dall’Argentina, sospiro di sollievo per la Fiorentina: niente lesione per Nico Gonzalez

Nico Gonzalez era uscito acciaccato dopo il match contro l’Inter. Dall’Argentina rivelano le sue condizioni fisiche

Nico Gonzalez, attaccante della Fiorentina, era uscito acciaccato dal match contro l’Inter ed i tifosi della viola si sono subito allarmati per una eventuale lesione.

Secondo quanto riportato da TyC Sports, la risonanza magnetica di ieri ha evidenziato che non c’è lesione muscolare alla coscia sinistra per l’argentino e che sarebbe dunque pronto a tornare in campo entro 15 giorni.