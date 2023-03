Damascelli: «Mourinho come allenatore ormai ha dato quello che doveva dare»

Tony Damascelli, giornalista, ha parlato del futuro del tecnico della Roma, José Mourinho, ai microfoni di Radio Radio

PAROLE – «Mourinho ha dato ormai come allenatore, tutto quello che doveva dare. Il suo curriculum negli ultimi 5 anni non è il massimo e lo possiamo vedere. Al momento poche squadre lo vogliono, può ambire ad andare in una nazionale così come potrebbe fare in futuro Ancelotti».