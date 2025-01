Damiani promuove Danilo: «Sarebbe perfetto per il Napoli e per Conte, sul colpo a centrocampo…»

Le parole di Oscar Damiani, procuratore sportivo, sulle mosse di calciomercato del Napoli per gennaio. Tutti i dettagli in merito

Oscar Damiani ha parlato a Radio Marte delle mosse di calciomercato del Napoli.

CENTROCAMPO E DANILO – «Difficile capire chi potrebbe arrivare a rinforzare il centrocampo del Napoli, dopo aver visto sfumare la pista Pellegrini. Dipende dalle disponibilità economiche del club e anche dal tipo di investimento che vuole fare su questo ruolo: in base a questo, potrebbe esser preso o una giovane promessa o un calciatore nel pieno della sua esplosione. Danilo in difesa sarebbe un ottimo rinforzo, giocatore ideale per Conte perché di esperienza e versatile tatticamente».

SCUDETTO – «Il Napoli è una grande società ed ha un grande organico ma se riesce a rinforzarsi con uno o due innesti andrà ancora meglio. L’Inter è molto forte, ha una rosa estremamente competitiva e resta una delle più autorevoli candidate allo scudetto nonostante la sconfitta col Milan. Per i rossoneri era la partita della vita, per l’Inter no, e non ne risentiranno in alcun modo».