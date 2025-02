Damiani: «Napoli-Inter è il meglio possibile. La Serie A sta calando sempre di più per un motivo. Sulle critiche…»

Le parole di Oscar Damiani, procuratore sportivo, sulla lotta scudetto in Serie A e la sfida in Serie A. Tutti i dettagli in merito

Oscar Damiani, procuratore sportivo, ha parlato a Radio Marte del momento del Napoli in Serie A.

CRITICHE NAPOLI – «Leggo un po’ troppe critiche nei confronti del Napoli, al quale bisogna dare massima fiducia sia per le qualità della rosa che per il lavoro di Antonio Conte».

SERIE A IN CALO – «La Serie A appare un po’ in flessione in quest’ultimo periodo rispetto a Francia, Germania e Inghilterra. Lo dimostra il fatto che i campioni scelgono di giocare altrove rispetto alla serie A.. Per uscire da questa situazione penso che occorra ricominciare a puntare sui giovani italiani».

NAPOLI-INTER – «Sarà una grande partita sia dal punto di vista dello spettacolo che dal punto di vista del ritorno economico. I valori in campo sono importanti dal punto di vista tecnico e sarà una partita molto seguita a livello nazionale ed internazionale».