Dani Alves accusato di molestie: aperta un’indagine. Ma lui smentisce

La Polizia adesso conferma: aperta un’indagine nei confronti di Dani Alves dopo le accuse di molestie sessuali

La Polizia spagnola ha confermato di aver aperto un’indagine nei confronti di Dani Alves, dopo che il 30 dicembre scorso il brasiliano è stato accusato da una donna di averle messo una mano nelle mutande in occasione di una serata nella discoteca Sutton di Barcellona.

Il terzino, ai microfoni di Antena 3, continua però a smentire le accuse sul suo conto.

LA SMENTITA – «Vorrei smentire tutto. Sì, ero in quel posto, con altre persone, divertendomi. E chi mi conosce sa che amo ballare. Ho ballato e mi sono divertito senza invadere lo spazio altrui. Non so chi sia questa signora. No, non ho fatto quello che ha detto. Fa male, soprattutto per la mia gente».