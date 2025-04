Dani Alves, il caso non è chiuso! Dopo l’assoluzione in appello si andrà alla Corte Suprema

Caso Dani Alves, la procura di Barcellona pronta ad appellarsi alla Corte Suprema Spagnola dopo che il ribaltamento della sentenza in appello

Il caso Dani Alves non è ancora chiuso. Come riportato da Sportmediaset, la procura di Barcellona ha deciso di ricorrere alla Corte Suprema spagnola contro l’assoluzione dell’ex Barcellona, PSG e Juve, arrivata pochi giorni fa. L’ex terzino brasiliano era stato accusato di violenza sessuale da una giovane donna per un episodio avvenuto il 31 dicembre 2022 in una discoteca di Barcellona.

In primo grado, Alves era stato condannato nel febbraio 2024 a quattro anni e mezzo di carcere, ma aveva ottenuto la libertà provvisoria dopo aver pagato una cauzione di un milione di euro. La Corte di giustizia catalana, tuttavia, ha ribaltato il verdetto, ritenendo la testimonianza della querelante poco affidabile. Ora, l’ultima parola spetta alla massima autorità giudiziaria spagnola, che dovrà decidere se confermare l’assoluzione o ripristinare la condanna.