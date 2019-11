Dani Alves duro: «In Brasile non c’è stabilità. Dopo 3 mesi sono già inutile»

Dani Alves non è soddisfatto del suo primo periodo in Brasile: «Qui non c’è stabilità, sono qui da tre mesi e sono già inutile»

Dopo una grandissima carriera in Europa, Dani Alves ha deciso quest’estate di sposare la causa brasiliana legandosi al San Paolo. I primi mesi di quest’esperienza non sono stati positivi, stando alle sue parole ai microfoni di SportTv.

«Non c’è stabilità in Brasile. Come puoi costruire una carriera qui? Sono qui da soli 3 mesi e sono già inutile. Sono il più grande giocatore della storia per trofei vinti, eppure c’è un dibattito sulla mia utilità o meno», il pensiero dell’ex Barcellona.