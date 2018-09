Milan, dopo Cesare e Paolo, anche il figlio Daniel Maldini è pronto a far sognare in grande i tifosi rossoneri

Si chiama Daniel, ha 16 anni, milita nella Primavera del Milan ed è stato da poco aggregato dalla prima squadra rossonera. Segni particolari? il suo cognome: Maldini. Daniel Maldini è l’ultimo di una dinastia che ha segnato il club rossonero a partire dal lontano 1954 anno in cui, suo nonno Cesare, ha varcato le porte del club di Milano diventando, nel corso di 12 stagioni, capitano del Milan e della Nazionale italiana.

Una storia che si ripete dunque: prima il nonno, Cesare, poi il padre, Paolo, e ora i due figli, Christian e Daniel. Tuttavia, a differenza del fratello Christian, che ora gioca nella Serie C col Pro Piacenza, Daniel Maldini, non solo nella stagione 2016/17 si è laureato Campione d’Italia con gli Allievi Under 16 del Milan, ma ieri mattina è anche stato aggregato alla prima squadra di mister Gattuso, realizzando così un importante traguardo personale; traguardo che non è stato mai raggiunto da suo fratello Christian.

Quindi, esattamente a nove anni di distanza da quando il 31 maggio del 2009 Paolo Maldini varcava per l’ultima volta il terreno dell’Artemio Franchi nella partita contro la Fiorentina vinta per 2-0, un altro componente della famiglia Maldini è tornato ad allenarsi con la prima squadra del Milan. L’attaccante classe 2001 milita attualmente nella Primavera del Milan e sarà a disposizione di Gattuso per un breve arco di tempo, complice la sosta del campionato che ha portato via ben 13 giocatori al tecnico rossonero. Vedremo quindi se in questo lasso di tempo il giovane Maldini riuscirà a mettersi in mostra agli occhi di Gattuso e non solo.

ANAGRAFICA

Nome e Cognome: Daniel Maldini

Data di nascita: 11 ottobre 2001

Club: Milan Under 17

Nazionalità: Italiana

RUOLO E CARATTERISTICHE TECNICHE

Ruolo naturale: Attaccante

Ruolo alternativo: Seconda Punta

Ruolo potenziale: Trequartista

Piede: Destro

Punti di forza: Daniel, a differenza del nonno Cesare e di papà Paolo, è un’attaccante capace di ricoprire svariati ruoli nella fase avanzata, e di trovare sempre la porta. Infatti, nell’ultima stagione nell’Under 17 del Milan, per il secondogenito di Paolo Maldini, si contano ben 28 presenze in 5 ruoli differenti: 8 da trequartista, 6 da ala destra, 3 da seconda punta, una da centrocampista di sinistra e una da punta centrale. In tutte queste occasioni, il giovane classe 2001 ha segnato sempre una rete: 2 da seconda punta, 3 da ala destra e 3 in totale tra trequartista, centrocampista di sinistra e punta centrale. Daniel Maldini è dotato di una buona tecnica e qualità, e inoltre, cosa importantissima, vede sempre la porta avversaria segnando una anche certa quantità di reti.

Punti deboli: Daniel Maldini, pur mettendosi in mostra nell’ultima stagione tra gli Allievi del Milan con ottime prestazioni, deve migliorare ancora molto soprattutto nella gestione della palla, nel movimento tra gli spazi, nella fase difensiva, e soprattutto nell’aiutare la propria squadra.

POTENZIALE

Campionato ideale: Il campionato ideale per Daniel Maldini sembra essere quello italiano. Il giovane talento classe 2001 dovrà farsi le ossa nel campionato italiano, magari senza dover passare dalla Serie C o Serie B sulla scia del papà e del nonno che hanno esordito nella massima serie senza passare dalle categorie inferiori. Certo è che i tempi sono cambiati e al giorno d’oggi per esordire in Serie A senza passare dalle categorie inferiori bisogna essere un vero fuoriclasse. Sarà questo il caso di Daniel?

Chi ci ricorda: Con la sua giovane età e i suoi costanti miglioramenti è difficile paragonare il figlio di Paolo Maldini ad un giocatore già affermato. Tuttavia, restando nel campionato italiano, possiamo azzardare dicendo che Daniel Maldini ci ricorda un certo Domenico Berardi per tecnica e qualità, nonché capacità di ricoprire diversi ruoli nel reparto avanzato. Entrambi, infatti, possono essere impiegati all’occorrenza come punta centrale, seconda punta e ala destra trovando sempre la porta avversaria.

Dove può arrivare: Il classe 2001, continuando con questi numeri e a questi livelli, potrà togliersi diverse soddisfazioni personali. Inoltre, con un cognome così glorioso, il giovane Daniel non potrà che non attirare interesse su se stesso e verrà seguito con molta più attenzione dalla dirigenza rossonera e non solo. E’ lo stesso responsabile del settore giovanile del Milan, Filippo Galli, a parlare del giovane rossonero sul portale paologhisoni.it: «Daniel Maldini sta passando da talento ancora acerbo e tutto da scoprire a prospetto importante, di livello alto per il nostro settore giovanile. Lo stiamo seguendo con fiducia e attenzione, credo che sia sulla strada giusta per mantenere le promesse e stupirci positivamente nel futuro prossimo».

SEGNI PARTICOLARI

Daniel Maldini è un giovane attaccante del Milan classe 2001. Il 16enne proveniente dalla gloriosa dinastia Maldini, che ha guidato il club rossonero in cima al tetto del mondo portando a Milano 3 Champions League, è stato per la prima volta convocato tra le file della prima squadra di Gattuso; squadra decisamente rimaneggiata dall’assenza di 13 giocatori convocati dalle loro Nazionali.

La squadra di mister Gattuso affronterà domani, 8 settembre, la Pro Piacenza, in un’amichevole dal sapore di casa. Infatti, la gara di domani vedrà affrontarsi il Milan, con il neo-convocato Daniel Maldini, e la Pro Piacenza, squadra che milita in Serie C e nella quale gioca il primogenito di Maldini classe ’96, Christian. La giornata di domani si preannuncia perciò come un vero e proprio “Maldini-Day”: infatti, ad osservare Christian e Daniel, ci sarà anche papà Paolo, ormai ospite fisso a Milanello da quando è dirigente rossonero. Che per il neo dirigente rossonero sia solo l’inizio di tante altre partite? Staremo a vedere.

Daniel Maldini – Attaccante – Milan Under 17 – VIDEO