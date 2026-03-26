Danimarca Macedonia, Hojlund ed Elmas rivali per un giorno: la sfida tra i due talenti del Napoli per il sogno Mondiale. Cosa aspettarsi

Al Parken Stadium di Copenaghen va in scena una semifinale playoff che pesa tantissimo nella corsa al Mondiale 2026. Danimarca e Macedonia del Nord si affrontano questa sera alle 20:45, con in palio l’accesso alla finale del percorso europeo verso la Coppa del Mondo. In questa cornice torna anche l’incrocio tra Rasmus Hojlund, attaccante danese del Napoli, ed Eljif Elmas, centrocampista offensivo macedone, compagni in azzurro e ora avversari in una serata che vale molto più di una semplice partita internazionale. Il fascino del duello nasce anche dal fatto che entrambi conoscono bene la pressione delle notti pesanti e che la gara di stasera può indirizzare in modo decisivo il loro cammino mondiale.

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Hojlund guida la Danimarca, ma le sue parole hanno acceso il clima

La pressione è soprattutto sulla Danimarca, che gioca in casa e parte favorita anche per la solidità mostrata al Parken, dove ha perso solo una delle ultime venti partite casalinghe, vincendone sedici. Hojlund, riferimento offensivo della nazionale danese, arriva a questo appuntamento dopo una stagione positiva anche a livello di club, con 14 gol segnati con il Napoli nel 2025/26. Nei giorni scorsi, parlando a TV2 Sport, l’attaccante aveva dichiarato: «Non dobbiamo affrontare Francia o Germania per qualificarci. Lo dico con tutto il rispetto per la Macedonia del Nord e per una possibile finale». Una frase che ha avuto eco immediata anche in Macedonia del Nord, dove Aleksandar Trajkovski, attaccante e uomo simbolo della selezione balcanica, ha replicato così: «Spero che le sue dichiarazioni siano una motivazione per i nostri difensori».

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La Macedonia del Nord sogna un’altra impresa, chi passa troverà la vincente di Repubblica Ceca-Irlanda

Se la Danimarca ha dalla sua numeri e fattore campo, la Macedonia del Nord si presenta con il peso specifico di chi ha già saputo sorprendere tutti in notti simili. Il ricordo dell’eliminazione inflitta all’Italia nel playoff mondiale del 2022 resta ancora vivissimo, così come la storica qualificazione a Euro 2020, prima partecipazione della nazionale a una grande fase finale. Anche per questo il ruolo di Elmas può diventare centrale: il trequartista macedone è chiamato ad accendere una squadra che continua a vivere bene le partite in cui parte sfavorita. Chi supererà questa semifinale sfiderà poi la vincente di Repubblica Ceca-Irlanda, altra gara secca del tabellone playoff in programma nello stesso percorso. Sarà dunque una notte ad altissima tensione, con un posto in finale come obiettivo immediato e il Mondiale 2026 sullo sfondo.