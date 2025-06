Darmian sicuro: «Inter, la stanchezza non ci sta complicando le cose. Quel giocatore è molto importante» - Calcio News 24

Darmian: «Sempre a disposizione dell’Inter, voglio essere un esempio». Le parole dell’esterno e capitano nerazzurro

Matteo Darmian, uno dei volti più affidabili e duttili dell’Inter, ha parlato in zona mista dopo la sfida inaugurale del Mondiale per Club contro il Monterrey. L’esterno nerazzurro, punto di riferimento per esperienza e spirito di sacrificio, ha commentato l’inizio di questa nuova avventura e ha riflettuto sul futuro, sia personale che di squadra.

Interrogato sul ruolo che potrà ricoprire nella prossima stagione, soprattutto in vista dell’inserimento di nuovi elementi come Luis Henrique, Darmian ha risposto con grande professionalità:

«No, no, sappiamo che ci sarà bisogno di tutti. Luis Henrique è un giocatore importante, lo sta già dimostrando dai primi allenamenti. Ci darà una grossa mano. Io sono sempre a disposizione. Quando vengo chiamato in causa, che sia da quinto o da terzo, per un minuto o per novanta, cerco sempre di aiutare la squadra. Per la mentalità che ho, voglio essere un esempio».

Parole che confermano come Darmian rappresenti un elemento fondamentale all’interno dello spogliatoio nerazzurro, grazie alla sua versatilità, al suo spirito di servizio e a una professionalità che lo rende un punto di riferimento, soprattutto per i più giovani.

Sul momento dell’Inter e i margini di miglioramento, Darmian ha espresso fiducia:

«Sì, assolutamente. È normale sentire un po’ di stanchezza dopo una stagione lunga e intensa, ma quando entri in campo dimentichi tutto. Scendiamo sempre con l’obiettivo di dare il massimo».

Il calciomercato Inter, almeno per quanto riguarda Darmian, non sembra destinato a riservare sorprese: l’ex Torino e Manchester United ha ribadito il proprio attaccamento alla maglia e l’intenzione di proseguire il suo percorso in nerazzurro, mettendosi al servizio del gruppo in ogni situazione.

Con la nuova stagione alle porte e il Mondiale per Club come trampolino di lancio, Darmian si candida a essere ancora una volta uno degli uomini chiave di Simone Inzaghi. La sua capacità di adattarsi a più ruoli nel reparto difensivo, unita alla sua esperienza internazionale, rappresenta un valore aggiunto inestimabile per una squadra che punta a restare competitiva su tutti i fronti.