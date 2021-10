D’Aversa: «Dobbiamo andare in campo da squadra anche se il morale non è idilliaco»

Roberto D’Aversa, tecnico della Sampdoria, ha presentato la sfida contro lo Spezia alla vigilia del match: le sue dichiarazioni – VIDEO

Roberto D’Aversa, tecnico della Sampdoria, ha presentato la sfida contro lo Spezia alla vigilia del match: le sue dichiarazioni.

SPEZIA – «Ci aspetta una partita importantissima con lo Spezia: dobbiamo scendere in campo con equilibrio e determinazione per conquistare i tre punti. Affrontiamo una buona squadra, che è reduce dalla vittoria sulla Salernitana e ha un allenatore che propone sempre un calcio propositivo. Ma, a prescindere da quelli che sono pregi e difetti dell’avversario, conterà soprattutto il modo in cui interpreteremo noi la partita: provando a colmare le lacune emerse nelle ultime gare per centrare il risultato pieno».

MORALE – «Il morale non è idilliaco, nel finale di partita potevamo anche pareggiare. A parte la partita di Empoli gli episodi non si sono dimostrati favorevoli. Dobbiamo andare in campo da squadra».