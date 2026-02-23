D’Aversa Torino, sarà lui l’erede di Baroni! Accordo di massima già trovato: i dettagli sul contratto e sullo staff dell’allenatore

Il Torino ha preso la decisione definitiva dopo i deludenti risultati negativi maturati nel campionato in corso. Baroni è ormai vicinissimo all’esonero ufficiale. Al suo posto, la società piemontese ha puntato con totale convinzione su D’Aversa. Le parti in causa hanno già trovato un solido accordo di massima per avviare celermente il nuovo progetto sportivo. L’intesa contrattuale raggiunta prevede un legame lavorativo valido fino alla conclusione del mese di giugno del 2026.

Nella mattinata di oggi, 23 febbraio, i vertici societari e gli agenti lavoreranno intensamente per sistemare gli ultimi dettagli burocratici e chiudere definitivamente la lunga trattativa. L’obiettivo primario della dirigenza è annunciare il clamoroso cambio in tempi estremamente rapidi. All’interno del nuovo staff figurerà anche Salvatore Sullo, in passato fidato collaboratore di Ventura. I contatti sono stati svelati con grande tempestività da Gianluca Di Marzio, che ha seguito l’evolversi dell’intera situazione fin dalle prime ore della giornata di ieri.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

La pesantissima sconfitta per 3 a 0 subita contro il Genoa si è rivelata la vera goccia fatale per le sorti di Baroni. Nel corso delle ultime settimane, ci sono stati continui tentativi di scuotere l’ambiente e invertire la rotta, senza però riuscire a centrare i risultati sperati sul campo. Attualmente il Torino occupa la 15 posizione all’interno della classifica generale, con un ristretto margine di appena 6 punti sulla pericolosissima zona retrocessione. Un distacco considerato davvero troppo rischioso, che ha imposto al club di intervenire tempestivamente per evitare ulteriori passi falsi. La scelta ricaduta su Roberto D’Aversa risponde alla forte necessità di dare una svolta immediata fin dai prossimi delicati impegni ufficiali in calendario.