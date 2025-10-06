David Juventus: quando vedremo il vero bomber? Altra partita da dimenticare per l’ex Lille, servono più gol e cattiveria! – VIDEO di Andrea Bargione

David Juventus: il vero JD ancora non si vede. Un’altra prova opaca, senza gol né incisività – VIDEO di Andrea Bargione

Ancora un’occasione mancata, ancora una serata senza gol. Lo 0-0 tra Juventus e Milan non solo sancisce il quinto pareggio consecutivo dei bianconeri, ma mette nuovamente in evidenza la crisi di Jonathan David. L’attaccante canadese, schierato a sorpresa da titolare da Igor Tudor, ha mostrato impegno e generosità, ma la sua prestazione è rimasta evanescente, con un’altra chance sprecata per sbloccarsi.

Volontà senza incisività

Arrivato in estate per dare nuova linfa all’attacco juventino, David si è mosso molto, ha cercato il dialogo con i compagni e ha provato qualche giocata interessante. Tuttavia, quando è arrivato il momento di incidere, è mancata la concretezza. L’episodio simbolo è al 28’: servito perfettamente dalla destra, si è trovato a due passi dalla porta, ma il suo tocco è stato debole e impreciso. A questo si è aggiunta anche un po’ di sfortuna, come nell’occasione in cui è scivolato al momento del tiro, vanificando un’altra potenziale opportunità.

La sostituzione e i segnali di involuzione

Al 68’, Tudor ha deciso di richiamarlo in panchina per inserire Vlahovic. Sessantotto minuti di corsa e sacrificio, ma senza mai dare la sensazione di poter realmente far male. Il classe 2000 sembra oggi l’ombra del giocatore ammirato ai tempi del Lille.

Dopo la prova opaca in Champions, un’altra prestazione deludente alimenta i dubbi sul “caso centravanti” in casa Juve. La squadra continua a collezionare pareggi, e il suo bomber designato non riesce a trovare la via del gol. Una situazione che Tudor dovrà affrontare con urgenza.