David Luiz al Flamengo, c’è l’accordo verbale! Le ultime sul difensore

Sfuma il sogno di alcuni club di Serie A di tesserare David Luiz: il difensore brasiliano è stato accostato a Lazio e Salernitana ma sembra destinato a tornare in patria. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, David Luiz è vicino all’accordo con il Flamengo.

Raggiunto un accordo verbale fino al dicembre 2022 con il difensore che ha un obiettivo preciso: vincere anche il campionato brasiliano.

EXCL: David Luiz to Flamengo, verbal agreement reached and here we go! The Brazilian centre back has accepted the contract proposal until December 2022. He’s now set to join Mengão. 🔴⚫️ #Flamengo #transfers

Paperworks time now. Mission: winning the league also in Brazil. 🇧🇷 pic.twitter.com/O2W7q9H4IG

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 10, 2021