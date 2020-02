Nella conferenza stampa di vigilia, David Silva ha caricato il Manchester City in vista del match contro il Real

Nella conferenza stampa di vigilia di Real Madrid-Manchester City, David Silva ha chiarito quali sono le ambizioni della sua squadra.

«Noi vogliamo vincere la Champions, per cui ogni partita è importante. Dovremo essere noi stessi, mantenendo il possesso palla e giocando in maniera aggressiva in attacco. Se lo facciamo, possiamo fare una grande prestazione».