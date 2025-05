David Villa pazzo di Yamal: «Ha un’aura fortissima. Ho questa sensazione e un giorno vincerà il Pallone d’Oro»

In un evento promosso da LaLiga, David Villa, leggenda del calcio spagnolo ed ex giocatore, tra le altre, del Barcellona, ha parlato di Lamine Yamal e del suo futuro.

PAROLE – «È un giocatore fondamentale, non solo per quello che trasmette quando ha la palla, ma anche per quello che trasmettono gli altri compagni. L’altro giorno, con l’Inter, ho avuto la sensazione che praticamente tutti i giocatori si rivolgessero a lui quando dovevano vincere la partita, sapendo che era lui l’unico in grado di farlo. È incredibile. Quell’aura è fortissima, è molto difficile da vedere, e lui la trasmette. È fantastico».

Poi ha proseguito: «È ancora un ragazzino e ha un futuro davanti a sé. Titolare nel Mondiale 2010? Penso di sì, per via del talento, ma confrontare le epoche non ha molto senso. Ho sentito Piqué dire che forse non lo avrebbero fatto esordire all’epoca. Non si sa mai; analizzare cose del genere è complicato. So solo che è un giocatore con un talento incredibile, e si ha la sensazione che potrebbe giocare in qualsiasi epoca e per qualsiasi squadra. Un giorno, di sicuro, vincerà il Pallone d’Oro».