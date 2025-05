Davide Ancelotti, non c'è solo il Como: c'è concorrenza dall'estero; e intanto nel prossimo futuro...

Davide Ancelotti, non c’è solo il Como su di lui: con il suo addio al Real Madrid un’altra squadra ci sta pensando seriamente

Il Como guarda con attenzione a Davide Ancelotti per la panchina della prossima stagione. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club lombardo – fresco di salvezza in Serie A – potrebbe puntare sul vice di Carlo Ancelotti nel caso in cui Cesc Fabregas lasci la guida tecnica, magari per raccogliere l’eredità di Xabi Alonso al Bayer Leverkusen. Il profilo di Ancelotti Jr., con esperienze in panchina al fianco del padre in top club europei, è considerato ideale per un progetto ambizioso e giovane come quello del Como.

Ma il futuro del figlio di Carlo potrebbe anche prendere un’altra direzione. Secondo Diario AS, i Rangers di Glasgow sono molto interessati al tecnico italiano e lo considerano una priorità per sostituire Philippe Clement. L’eventuale approdo in Scozia – con tanto di staff tecnico già delineato – rappresenterebbe per Davide la prima occasione da numero uno, e metterebbe in secondo piano anche un possibile ritorno a sorpresa di Steven Gerrard. Intanto, il padre Carlo si prepara a volare in Brasile per guidare la Selecao, ma Davide non lo seguirà a tempo pieno: segno che è pronto a camminare con le proprie gambe.