Davies a cuore aperto: «Sono sempre solo, un perdente con successo»

Alphonso Davies, esterno del Bayern Monaco, si racconta a cuore aperto fuori dal campo: le dichiarazioni del canadese

Alphonso Davies, esterno del Bayern Monaco, ha così parlato sul suo canale Twitch.

LE PAROLE – «Dopo l’allenamento non ho niente da fare. Sono sempre solo. La mia famiglia è in Canada e la mia ragazza non vive a Monaco. Avrò forse 5 amici e quando io ho finito loro lavorano. Mi sento solo un perdente con successo, lo ammetto: sono preoccupato».