Agente Davies svela: «Real Madrid opportunità seria, ma abbiamo scelto il Bayer Monaco per un motivo»

Le parole di Nedal Huoseh, agente di Alphonso Davies, sulla scelta di rimanere al Bayern Monaco. Tutti i dettagli in merito

Nedal Huoseh, agente di Alphonso Davies, ha parlato a Winwin della scelta di rimanere al Bayern Monaco.

RIFIUTARE IL REAL MADRID – «Il Real Madrid era senza dubbio un’opzione seria e abbiamo avuto conversazioni con loro, così come con altri club. Ma alla fine, doveva essere presa una decisione: restare al Bayern Monaco. È sempre un onore per qualsiasi giocatore ricevere un’offerta da un club come questo. Ma alla fine, bisognava prendere una decisione».

BAYERN MONACO – «Restare a lungo in un grande club non è una cosa negativa. A volte, club che cambiano spesso la loro rosa possono danneggiare la carriera di un giocatore. Per molte star che hanno cambiato squadra diverse volte, le cose non sono andate come previsto. Quindi a volte, la stabilità può essere la scelta migliore».