Dawidowicz sul futuro: «Sono a Verona da tanto tempo. Prolungamento del contratto? Ecco cosa farò»

Dawidowicz, difensore del Verona ha voluto parlare del suo futuro anche in ottica calciomercato considerando la fascia di capitano

Dawidowicz, difensore del Verona, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione a TVP SPORT su quello che sarà il suo futuro.

LE PAROLE – «Futuro? Ho paura di parlare del club quando sono in Polonia perché non so come lo tradurranno. Parlerei italiano. E sì, sai, il mio contratto sta per scadere, le trattative sono in corso. Sono all’Hellas e abbiamo il nostro lavoro da fare. Finché ci sono, do il massimo. Sono a Verona da molto tempo e sono il capitano. Non voglio correre a capofitto nel futuro»