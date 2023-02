Dazn, disponibile la docuserie sul Bologna di Mihajlovic

Dazn trasmetterà una docuserie di cinque puntata sul Bologna di Sinisa Mihajlovic. Tutti i dettagli sulla squadra rossoblù

A due mesi dalla scomparsa di Sinisa Mihajlovic, Dazn ha fatto uscire la serie We are one che ripercorrerà la stagione 2021/22 del Bologna. La data non è casuale, ma è quella del 54esimo compleanno dell’allenatore serbo.

Dai collegamenti da remoto al ritorno in campo, dai complimenti ai ragazzi dalla stanza d’ospedale fino alla battaglia con la leucemia, persa definitivamente il 16 dicembre 2022.