DAZN, gli ascolti della 14ª giornata: Napoli-Inter oltre 2 milioni

Ascolti DAZN della 14ª giornata: Napoli-Inter oltre due milioni di spettatori, Monza-Juve sopra al milione, Udinese-Verona maglia nera

DAZN ha reso noti gli ascolti dell’ultima giornata di Serie A. Prima per spettatori la sfida del Maradona tra Napoli e Inter, con più di due milioni di spettatori. Completano il podio Monza-Juve, sopra il milione e Sassuolo-Roma a quasi 800 mila. Maglia nera per Udinese-Verona, che non arriva a 80 mila.

01/12/23 MONZA-JUVENTUS 1.003.018

02/12/23 GENOA-EMPOLI 269.261

02/12/23 LAZIO-CAGLIARI 473.580

02/12/23 MILAN-FROSINONE 556.517

03/12/23 LECCE-BOLOGNA 240.701

03/12/23 FIORENTINA-SALERNITANA 199.912

03/12/23 UDINESE-VERONA 79.816

03/12/23 SASSUOLO-ROMA 781.455

03/12/23 NAPOLI-INTER 2.016.504

04/12/23 TORINO-ATALANTA 335.579

03/12/23 ZONA GOL 171.836