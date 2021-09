De Boer: «Barcellona, serve pazienza. Mancanza di rispetto verso Koeman»

Frank De Boer difende Ronald Koeman. Le dichiarazioni dell’allenatore olandese sul mister del Barcellona

Intervistato dal Mundo Deportivo, Frank De Boer ha speso parole d’elogio per Ronald Koeman, la cui posizione al Barcellona è al momento in bilico:

«Il Barcellona vive un momento difficile e adesso dobbiamo pensare a come uscirne. La tranquillità è la cosa più importante. Bisogna capire cosa non funziona nella squadra, serve avere pazienza coi nuovi acquisti e confermare mister Koeman. Ronald è un bravissimo allenatore, ha il cuore blaugrana e sono convinto che avrà successo in futuro. A Barcellona gli stanno mancando di rispetto».