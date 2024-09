De Bruyne ESALTA la Juve: «Ha cambiato FILOSOFIA, mi PIACE. Se può VINCERE la Champions? Rispondo COSì»

Le parole di Kevin De Bruyne, calciatore belga del Manchester City, sul nuovo progetto della Juventus. I dettagli

Kevin De Bruyne ha parlato in conferenza stampa della Juventus dopo la vittoria del Belgio su Isreale in la Nations League.

PAROLE – «Abbiamo affrontato l’Inter nella finalissima di due edizioni fa, parliamo di una squadra che ha dominato il campionato italiano e che gioca molto bene. Sono al top. La Juventus dovrebbe invece aver cambiato la sua filosofia, anche se non ne sono sicuro, vedremo insomma. Si tratta di grandi nomi, non vediamo l’ora di giocare questi grandi match. Sarà bello. Se Inter e Juventus possono competere per vincere la Champions League? È troppo presto oggi per dirlo».