De Bruyne: «Haaland? La gente si aspetta tanto, siamo felici di averlo»

Le parole di De Bruyne in vista della sfida del Manchester City in Champions League contro il Lipsia di domani

Kevin De Bruyne ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Champions League del Manchester City con il Lipsia. Di seguito le sue parole.

ETÁ – «Io vecchio? Guardandovi mi sento abbastanza giovane. La stagione? Stiamo andando bene ma la Premier è cambiata. Tutti possono spendere di più e acquistare giocatori di qualità, quindi il livello è sempre più difficile. Siamo secondi in campionato e presenti in tre competizioni».

OBIETTIVO CHAMPIONS – «Io vorrei essere sempre tra i migliori ogni anno. In queste otto stagioni è stato tutto fantastico con il City».

RENDIMENTO HAALAND – «In questa seconda parte della stagione c’è più lavoro da fare, le squadre sono più organizzate. In passato forse è stato più prolifico ma non possiamo assolutamente lamentarci di lui. La gente si aspetta sempre che segni 2-3 gol a partita, la sua media è di uno e a noi va bene. In passato ci dicevano che era meglio non avere questa presenza in area, oggi il contrario. Funziona così, quando perdi qualche punto arrivano le critiche. Ci sono partite in cui giochiamo meglio e anche lui ha più occasioni. Siamo tutti felici di averlo in squadra e credo che lui sia felice con noi».