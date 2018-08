Infortunio De Bruyne: Guardiola e il City tremano, si teme un lungo stop

Il gioiello belga Kevin De Bruyne si è fatto male in allenamento riportando lesioni al legamento collaterale del ginocchi destro, si teme un lungo stop

Brutta, bruttissima notizia per Guardiola e tutti i tifosi del Manchester City, che molto probabilmente dovranno fare a meno di Kevin De Bruyne per un lungo periodo. Il belga, infatti, ha riportato una seria lesione al ginocchio destro durante la sessione di allenamento di ieri. I primi controlli dello staff medico parlano di lesione al legamento collaterale, ma in giornata verranno effettuati ulteriori esami per capire l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero. Corre il forte rischio che il belga debba stare fuori per 3-4 mesi. Per De Bruyne è il secondo grave infortunio in carriera, dopo quello subito nel 2016 durante la sfida di Coppa di Lega contro l’Everton. Il giocatore si è comunque presentato ieri sera alla prima del documentario sul Manchester City, con tanto di gamba immobilizzata e munito di stampelle. Oggi gli esami dove si proverà a far luce sulla vicenda.