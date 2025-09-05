De Bruyne sul Napoli: «Ambiente fantastico. Li ho scoperto una cosa sensazionale. Ecco quale» - Calcio News 24

De Bruyne: «Mi sto ambientando bene a Napoli, il club ha grandi margini di crescita». La situazione

Il nuovo centrocampista del Napoli, Kevin De Bruyne, è stato tra i protagonisti dell’ampia vittoria del Belgio contro il Liechtenstein (6-0), segnando il quarto gol della serata. Dopo la gara, il fuoriclasse belga ha parlato anche della sua nuova esperienza in Italia, offrendo uno spaccato interessante su come stia vivendo le prime settimane nel capoluogo campano.

«Mi sto ambientando bene a Napoli – ha dichiarato De Bruyne – dopo un’estate intensa, fatta di tanto lavoro. Ho dato tutto per arrivare qui al meglio e ora mi sento in forma. Devo ancora sistemare alcune cose fuori dal campo, come il trasloco, ma tutto sta andando nella giusta direzione. La gente al sud vive di calcio e tutti tifano Napoli, è fantastico. Il club è ambizioso e ha ancora grandi margini di crescita. Spero che possa venire fuori qualcosa di buono da questa avventura.»

L’arrivo di De Bruyne a Napoli è stato uno dei colpi di mercato più sorprendenti dell’estate, e il suo impatto, dentro e fuori dal campo, comincia già a farsi sentire. Le sue parole lasciano trasparire entusiasmo e determinazione, segno che il fuoriclasse belga è pronto a diventare un punto di riferimento per la squadra partenopea.

Nonostante l’ottimo momento personale, De Bruyne ha dovuto anche affrontare un cambiamento importante in Nazionale. Il commissario tecnico del Belgio, Rudi Garcia, ha infatti deciso di togliere la fascia di capitano al centrocampista del Napoli, assegnandola a Youri Tielemans. Una scelta che, tuttavia, non ha creato tensioni.

«Garcia ha parlato con me e con Lukaku all’inizio della settimana – ha spiegato De Bruyne – e ci ha comunicato la sua decisione. È una scelta a lungo termine, fatta per coerenza. Nessun problema da parte mia, l’importante è il bene della squadra.»

Con queste dichiarazioni, De Bruyne conferma la sua grande professionalità e la volontà di concentrarsi sul campo, sia con il Belgio che con il Napoli. I tifosi azzurri sperano che il suo talento possa contribuire in maniera decisiva alla crescita della squadra in questa nuova stagione.