De Bruyne svela: «Guardiola? A volte dimentica di darci la formazione titolare»

Kevin De Bruyne ha rivelato alcuni aneddoti legati a Pep Guardiola, suo allenatore al Manchester City. Le sue parole

Kevin De Bruyne ha parlato al podcast MIDMID raccontando dei retroscena relativi a Pep Guardiola e al suo modo di comportarsi con i giocatori del Manchester City prima delle partite.

ANEDDOTO – «Abbiamo sempre un incontro prima di una partita e Guardiola ci dice ‘faremo questo e quello. Forza, andiamo. Però certe volte ci tocca chiedergli chi gioca. ‘Ei Pep, ma chi scende in campo?’, gli diciamo ogni tanto. Sì, perché capita che preso dalla voglia di andare per la partita si dimentica di dirci la formazione titolare. Lui è fatto così. La sua filosofia è importante. Vuole sempre vincere ma vuole farlo con le sue idee. Preferisce perdere piuttosto che giocare e vincere con tattiche diverse come il contropiede. Ama il calcio offensivo».