De Grandis: «Inter presuntuosa sul 4-2, la partita era finita. Per la Juve è come una vittoria»

Le parole di Stefano De Grandis, giornalista di Sky Sport, sullo spettacolare 4-4 nel derby d’Italia tra Inter e Juve. I dettagli

Stefano De Grandis ha parlato a Sky Sport del 4-4 tra Inter e Juve.

LE PAROLE – «Sul 4-3 c’è stato un errore di presunzione dell’Inter. Era finita per una squadra che può vincere lo Scudetto, invece ha regalato il contropiede. L’Inter ha tratti ha giocato bene dominando, ha avuto cinque occasioni da gol sul 4-2. Alla fine, per come si sviluppa la partita, Thiago Motta può uscire col sorriso. Yildiz fa due gol di sinistro, che non è il suo piede migliore. Conceicao salta sempre l’uomo, sull’assist porta Mkhitaryan al cinema. E’ importante anche alla fine, il cross finale non è banale. Questi giovani sono due risorse in più per la Juventus, su questo si può avere fiducia. Ma è un bicchiere mezzo pieno, il rigore di Kalulu è da Stanlio e Ollio, un gesto che non si può proprio guardare».