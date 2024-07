De La Fuente Spagna: «Siamo in un momento ECCEZIONALE: ecco COSA HA DETTO ai ragazzi»

Le parole di Luis De La Fuente in conferenza stampa in vista della finale dell’Europeo tra la Spagna e l’Inghilterra

Luis De La Fuente ha parlato in conferenza stampa in vista della finale Spagna-Inghilterra di Euro 2024. Di seguito le sue parole.

«Siamo in un momento eccezionale per una finale. Ai giocatori dirò che giochino con concentrazione, che si divertano perché hanno lavorato molto e che raccolgano il lavoro che hanno fatto. Se lo meritano. Le finali sono fatte per giocarsele. Nessuno ha regalato nulla a questi ragazzi, lo hanno conquistante loro. L’orgoglio è nella finale, come ci siamo arrivati. È chiaro che giocheremo per vincere. La memoria è fragile e ingiusta con quelli che giocano una finale. Però chi le ha disputate non se lo dimentica mai. L’orgoglio è essere in una finale».