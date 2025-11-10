Dimissioni Conte, De Laurentiis si sfoga: «Soltanto una favola! Molti utilizzano i social per fare una cosa» - Calcio News 24

De Laurentiis chiarisce: “Le dimissioni di Conte sono solo una favola”. Le dichiarazioni del Presidente

Aurelio De Laurentiis ha commentato sui social, in particolare su X, la recente notizia riguardante presunte dimissioni di Antonio Conte. Il presidente del Napoli ha scelto di intervenire con un messaggio chiaro e diretto, che mette in guardia contro la diffusione di voci non confermate.

«Leggo sul web la favola delle dimissioni di Conte», ha scritto De Laurentiis, sottolineando come il mondo digitale, pur essendo uno strumento moderno e immediato per condividere idee, non sempre rifletta la realtà dei fatti. Il presidente ha aggiunto: «Io amo molto i social perché sono un modo contemporaneo e veloce di far viaggiare i pensieri. Ma voi sapete che non sempre i pensieri sono giusti o condivisibili».

Con queste parole, De Laurentiis evidenzia due punti fondamentali: l’importanza e la velocità della comunicazione online, ma anche la necessità di un approccio critico verso le notizie che circolano senza conferme ufficiali. La dichiarazione arriva in un momento in cui il mondo del calcio è sempre più influenzato dai social, dove voci e indiscrezioni si diffondono rapidamente, talvolta generando confusione tra tifosi e addetti ai lavori.

Il messaggio del presidente del Napoli, quindi, non è solo un chiarimento sulla situazione di Conte, ma anche un invito a valutare con attenzione ciò che si legge online.

LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA SERIE A