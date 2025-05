De Laurentiis "stuzzica" l'Inter: «Il Dio del calcio deve prendere la decisione giusta sullo Scudetto. Il calcio è bello perché...» - Calcio News 24

De Laurentiis si esprime così sulla lotta Scudetto tra Napoli e Inter, soprattutto dopo che i nerazzurri hanno raggiunto la finale di Champions

Durante l’inaugurazione del Villaggio della Salute per la Race For The Cure a Roma, il presidente del Napoli De Laurentiis ha voluto parlare della lotta Scudetto con l’Inter dopo quello che è stato l’arrivo in finale. Le parole riportate da Il Mattino.

LA PREVISIONE – «Inter più stanca? Il calcio è molto bello perché la palla va dove Dio vuole. Qualche volta va la direzione giusta qualche altra volta nella direzione sbagliata. Quindi siamo tutti quanti nelle mani di Dio».