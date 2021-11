Napoli, De Laurentiis: «Spalletti è il nostro tredicesimo uomo in campo»

Intervistato a margine dell’evento Race for the Cure, De Laurentiis ha lodato Spalletti spiegando l’importanza per il Napoli

LE PAROLE – «In campionato stiamo procedendo bene, e mi piace che la Serie A sia così agguerrita, anche se è presto per parlare di scudetto. Spalletti è il nostro valore aggiunto: spesso si dice che il pubblico è il dodicesimo uomo in campo, per noi Spalletti allora è il tredicesimo»