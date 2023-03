De Laurentiis: «Serie A? Se ci sono club che nessuno vuole vedere è un disagio»

Le parole di Aurelio De Laurentiis sul campionato: «A tutti democraticamente va dato il diritto di arrivare in Serie A però servono limiti»

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato durante l’incontro “Regolamento del giuoco del calcio fra teoria e prassi”. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni.

SERIE A – «Se ad un certo punto uno è convinto che ci siano due realtà calcistiche che per merito salgono in Serie A ma che nessuno vuole vedere perché magari fanno duemila presenza in televisione, è chiaro che quello mi crea un disagio. È difficile, a tutti democraticamente va dato il diritto di arrivare però servono limiti. Il calciatore che viene dal basso con l’esperienza può affermarsi in Serie A, il pilota di go-kart può arrivare in Formula 1. La Formula 3 però non può stare nella Formula 1, diventa perdente. Il campionato di calcio se comprende squadre che non hanno capacità economiche, è chiaro che diventa già forzato, sballato e compromesso e questo nessuno vuole capirlo. Ma poi cosa è grave, è che lo Stato è assente».

FONDI ESTERI – «Quando ci sono dei fondi sono perplesso perché il fondo è la morte del calcio, perché è interessato a massimizzare il ritorno di investimento dei propri investitori nei successivi 5 anni. Il calcio invece è programmazione».

ZHANG – «Ogni tanto lo vedo interessarsi, anche se quando si presenta allo stadio di solito perdono. Poi quando lo inquadrano ha la faccia da cane bastonato».