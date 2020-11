De Ligt: «Se la Juventus ti chiama è per un motivo»

Le parole di Matthijs de Ligt, difensore della Juventus, in copertina sulla rivista Icon

Matthijs de Ligt è uomo copertina sull’ultimo numero della rivista Icon. Il difensore della Juventus ha parlato dell’arrivo a Torino, delle ambizioni, ma anche della sua esperienza all’Ajax. Ecco le sue parole.

LA JUVE – «Alla Juve ti chiamano solo se sei abbastanza bravo da meritartelo. Questo noi giovani, arrivati da poco, lo sappiamo. Ovviamente siamo qui per crescere e diventare come i nostri compagni con più esperienza: tutti noi vogliamo essere i nuovi Chiellini, Bonucci o Buffon. Lavoriamo duro tutti i giorni per conoscerci e spingerci a vicenda a migliorare, questo è il bello di avere un gruppo giovane ma consapevole».