De Magistris conferma: «Lo stadio si chiamerà Diego Armando Maradona»

Luigi De Magistris ha confermato che lo stadio San Paolo sarà intitolato a Diego Armando Maradona

Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, ai microfoni di Radio Anch’Io lo Sport ha confermato che lo stadio San Paolo sarà intitolato a Diego Armando Maradona.

«Maradona non va banalizzato solo con il calcio. È stato un uomo buono, molti ne hanno approfittato. Lui non è raggiungibile da parte di nessuno. Ha saputo interpretare l’unione indissolubile tra città e squadra. Lo stadio si chiamerà Diego Armando Maradona. Lo vuole il popolo, ieri è stata una voce unanime. Diego ha la capacità di unire tutti i napoletani”. Napoli e Maradona, l’umiltà, la forza, la straordinaria potenza della nostra città che in alcuni momenti si deve aggrappare ad un punto di riferimento».