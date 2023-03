“Marten De Goat”: TOP 5 reti decisive segnate dal centrocampista con l’Atalanta

La top 5 di reti decisive siglate dal centrocampista olandese dell’Atalanta Marten De Roon dal suo ritorno a Bergamo

Marten De Roon è quel giocatore che più di tutti sa cosa voglia dire indossare la maglia dell’Atalanta: duro lavoro, sacrificio, lotta continua contro gli avversari e la responsabilità di essere sempre presente anche nei momenti di difficoltà caricandosi la squadra sulle spalle.

La rimonta contro l’Empoli è partita da lui (artefice di una prestazione monumentale), ma non è la prima volta che il numero 15, dal punto di vista realizzativo, si dimostra decisivo. Ecco una TOP 5 di goal importanti siglati dallo stesso De Roon da quando ha sposato la causa bergamasca.

BOLOGNA-ATALANTA 2017/2018

Dopo l’eliminazione contro il Borussia Dortmund e due sconfitte consecutive i nerazzurri hanno bisogno di prendere in mano la stagione per riportare l’Atalanta tra le prime 7. In un contesto dove la finalizzazione viene a mancare in attacco, ci pensa De Roon (fasciato alla testa) all’83’ con un destro di prima intenzione che trascina i ragazzi alla vittoria.

ROMA-ATALANTA 2017/2018

Uno scontro diretto da portare a casa dopo la sconfitta casalinga contro il Cagliari. Cornelius inizia e De Roon disputa una delle partite più paradossali con l’Atalanta: segna con un sinistro perfetto e poi si fa espellere per doppia ammonizione per un fallo discutibile su Kolarov.

CHIEVO-ATALANTA 2018/2019

E’ il periodo post Copenaghen dove la Dea sembra veramente in caduta libera. A mettere la prima pietra su quella che sarà la cavalcata orobica fino al terzo posto è proprio Marten scaricando tutta la sua rabbia con una conclusione che batte Sorrentino.

FIORENTINA-ATALANTA 2018/2019

La semifinale d’andata contro i viola è molto sentita, ma al tempo stesso difficile tra le mura del Franchi. Un batti e ribatti: dal doppio vantaggio orobico al recupero dei padroni di casa e con De Roon a siglare il 2-3 prima che Muriel a dieci minuti dalla fine pareggi.

ATALANTA-LAZIO 2021/2022

Dove sta la forza di Marten De Roon? Nella grinta di sapersi riscattare anche quando è colpevole nei goal subiti. Prima la Lazio sigla il 1-2 su contropiede per colpa di una palla persa da Marten a centrocampo, poi l’olandese al 92’ con un rasoterra pareggia sotto la Curva Pisani.