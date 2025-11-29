Genoa, De Rossi sicuro: «Consapevolezza dei propri mezzi. In casa vogliamo migliorare su quell’aspetto»

Genoa, De Rossi si esprime così nel prepartita contro il Verona. Ecco le dichiarazioni ai microfoni di DAZN

Il Genoa arriva alla partita odierna con la chiara necessità di fare risultato, e Daniele De Rossi non lo nasconde: ottenere tre punti sarebbe un passo fondamentale per ritrovare fiducia e slancio. Il tecnico ha spiegato che una vittoria avrebbe un peso enorme, sia sulla classifica sia sul morale della squadra, sottolineando: «Tre punti sarebbero molto importanti per noi».

De Rossi ha riconosciuto che nelle ultime gare il Genoa ha mostrato personalità e voglia di lottare, rimanendo in partita fino all’ultimo. Tuttavia, questo non basta: il tecnico ribadisce che il lavoro e l’intensità devono tradursi in concretezza. «La squadra ha mostrato buone cose, ma ora serve continuità», ha dichiarato, invitando il gruppo a mantenere alta la concentrazione.

Per De Rossi, la chiave è un approccio solido, fatto di ordine tattico e determinazione. La difesa deve concedere meno, la costruzione deve essere più pulita e l’aggressività va mantenuta per tutti i novanta minuti. Solo così il Genoa può sperare di uscire da una fase complessa.

Il tecnico ha voluto ribadire la fiducia nei suoi giocatori, convinto che uniti possano invertire la rotta. «Dobbiamo restare compatti e crederci tutti insieme», ha sottolineato. Se il Genoa metterà in campo questo spirito, allora quei tre punti, oggi più che mai, potranno davvero rappresentare un nuovo inizio.

