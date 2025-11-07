De Rossi si presenta al Genoa: «Il destino mi ha portato qui, il Grifone è una grande squadra e penso che...» - Calcio News 24

Il nuovo tecnico rossoblù si presenta in conferenza stampa: «Sono orgoglioso di essere qui, è una sfida che sento mia».

Dal palco della conferenza stampa di presentazione, Daniele De Rossi ha raccontato le sue prime sensazioni da allenatore del Genoa, sottolineando la forza della piazza e la determinazione con cui ha accettato la chiamata del club ligure. L’ex capitano della Roma, dopo l’esperienza alla SPAL, riparte da Marassi per dare una scossa al Grifone e rilanciarne le ambizioni.

«Il destino mi ha portato qui», ha esordito De Rossi, spiegando come la scelta di sedersi sulla panchina rossoblù non sia stata casuale. «Il Genoa è una grande squadra, con una storia enorme e un pubblico straordinario. È un onore essere qui e poter lavorare in una piazza così passionale». Parole che riflettono rispetto, consapevolezza e voglia di incidere.

Il nuovo tecnico del Genoa ha ribadito che non si tratta di una semplice tappa, ma di un progetto in cui crede profondamente: «Sono arrivato per dare tutto me stesso, non solo per portare risultati, ma per costruire un’identità. Voglio una squadra che lotti, che rappresenti la città e i suoi tifosi».

Durante la conferenza, De Rossi ha analizzato anche le difficoltà della stagione: «La classifica non rispecchia il valore reale di questa squadra. Ci sono ottimi giocatori, serve soltanto ritrovare fiducia e continuità. Il lavoro quotidiano sarà la chiave».

Sulle prime impressioni, il tecnico ha raccontato di aver trovato un gruppo motivato: «I ragazzi mi hanno colpito per disponibilità e attenzione. Non vedo l’ora di affrontare il campo, perché solo lì si costruisce davvero qualcosa». La prima sfida, quella contro la Fiorentina, lo vedrà assente dalla panchina per squalifica, ma De Rossi ha assicurato che sarà comunque vicino ai suoi uomini in ogni fase della preparazione.

«Non prometto miracoli, ma prometto impegno, passione e lavoro. Questo è il mio modo di essere e sarà anche quello del mio Genoa», ha concluso.

Con queste parole, De Rossi apre ufficialmente il suo capitolo rossoblù. Il legame tra De Rossi e il Genoa nasce sotto il segno del destino, ma anche della convinzione: costruire una squadra coraggiosa, capace di esprimere la sua identità in ogni partita e di restituire entusiasmo a una delle tifoserie più calde d’Italia.

