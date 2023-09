De Siervo duro: «Sistema medievale negli stadi. Colpa della politica»

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha parlato dei problemi negli stadi italiani: le dichiarazioni

Alla Radio ufficiale della Serie A, l’ad Luigi De Siervo fa eco alle parole di Abodi sui problemi negli stadi italiani.

LE PAROLE – «Serve un Commissario che ci faccia superare i vincoli che derivano da un sistema un po’ medievale. Grazie al ministro Abodi, speriamo che intorno a questa idea ci sia una convergenza delle istituzioni per individuare in tempi stretti questa figura. Colpe? La colpa è della politica. Non sono più i tempi in cui si faceva fatica a recuperare risorse».